Стаховский проиграл во втором раунде теннисного турнира Газпрома в Будапеште

В Будапеште завершился матч второго раунда теннисного турнира Gazprom Hungarian Open серии ATP-250, в котором украинец Сергей Стаховский проиграл Паоло Лоренци из Италии, сообщает официальный сайт АТР.

Игра проходила в упорной борьбе и завершилась в трех партиях - 4:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 13 минут.

За это время Стаховский сделал 5 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Кроме того, он подал 66 (52/79) процентов первых подач и выиграл 75 процентов (39/52) розыгрышей мячей на первой подаче. Кроме того, украинец выиграл 92 розыгрыша мяча из 180 (51%).

Все эти показатели оказались выше, чем у соперника.

Тем не менее, в двух партиях из трех наш спортсмен уступил, позволив оппоненту сделать лишний брейк.

Как сообщал УНИАН, Стаховский был единственным представителем Украины на турнире в Будапеште.