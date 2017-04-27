Украинец Жан Беленюк не примет участия в чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов назвал состав сборной Украины на чемпионат Европы-2017, который с 5-го по 8 мая пройдет в сербском Нови-Сад.

Уже известны сборники по всем категориям, кроме веса 75 кг, по которому решение будет принято 28 апреля. Об этом сообщает Xsport.

Отметим, что в списке участников чемпионата отсутствует серебряный призер Олимпийских игр и действующий чемпион Европы Жан Беленюк, который принял решение пропустить турнир. В его категории (85 кг) Украину в Нови-Сад представит победитель Киевского турнира-2017 Юрий Шкрюба.

Самыми титулованными в составе команды являются Димитрий Тимченко (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра Европейских игр-2015 и бронзы ЧЕ-2005), а также Александр Чернецкий (бронзовый призер ЧМ-2015, обладатель серебра ЧЕ-2016 и бронзы ЧЕ-2006).

Также в команде бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2017 (U-23) Артур Политаев и обладатели серебра юниорского чемпионата Европы-2016 Жора Абовян и Парвиз Насибов.

Состав на чемпионат Европы-2017:

59 кг - Жора Абовян, 66 кг - Парвиз Насибов, 71 кг - Артур Политаев, 80 кг – Дмитрий Пышков, 85 кг - Юрий Шкрюба, 98 кг - Димитрий Тимченко, 130 кг - Александр Чернецкий