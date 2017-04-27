У Свитолиной кружилась голова во время выигранного матча на турнире в Стамбуле
Украинка обыграла россиянку Каменскую на старте соревнований в Турции.
Лучшая теннисистка Украины 13-я ракетка мира Элина Свитолина одержала очень тяжелую победу на старте турнира в Стамбуле над Викторией Каменской из России, сообщает официальный сайт соревнований.
Выиграв первую партию, украинка проиграла шесть геймов подряд и второй сет, сумев вернуться в игру только в решающей третьей партии - 6:4, 0:6, 6:1.
Причной столь резких перепадов в игре стали проблемы со здоровьем.
Читайте такжеУкраинка Катерина Козлова выбыла из теннисного турнира в Стамбуле«С тех пор, как я приехала сюда, у меня были определенные проблемы со здоровьем, во время матча начала кружиться голова. Это были постоянные скачки, но я рада, что сумела одержать итоговую победу. В третьем сете я сыграла очень сильно. Это был сложный в эмоциональном плане матч», — отметила Свитолина.
Во втором раунде соревнований Свитолина сегодня вечером сыграет с Александрой Каданту из Румынии.
Турнир TEB BNP Paribas Istanbul Cup проходит с 24 по 30 апреля.