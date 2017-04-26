Украинка Даяна Ястремская в 16 лет сенсационно вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вошла в восьмерку сильнейших на грунтовом турнире в Стамбуле с призовым фондом 227 тысяч долларов. Об этом сообщил официальный сайт WTA.

Во втором раунде 16-летняя теннисистка обыграла россиянку Анну Калинскую.

Перед этим на старте турнира Даяна одолела экс-девятую ракетку мира Андреа Петкович из Германии и впервые в карьере пробилась во второй круг турнира WTA.

Ее соперница во втором раунде Анна Калинская занимает 145-ю строчку в рейтинге WTA.

В стартовом сете Ястремская показала великолепный процент первой подачи (81%), а на второй подаче не отдала ни одного очка. Украинка блестяще исполняла удары навылет, а также очень эффективна была на приеме, взяв три гейма на подаче россиянки, а партию вообще закрыла брейком «под ноль».

Во втором сете Калинская попыталась навязать борьбу, но на старте упустила брейк-пойнт. А вот Ястремская свои шансы не упустила и снова сделала брейк. Россиянке все же удалось сравнять счет за счет помарок соперницы, но в 10-м гейме Даяне удался очередной брейк, на чем встреча и завершилась. В итоге - 6:1, 6:4, и Даяна выходит в четвертьфинал.

Ястремская впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA, став третьей украинкой, добравшейся до этой стадии в нынешнем сезоне.