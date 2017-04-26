Киберспорт противоречит олимпийским ценностям - глава МОК Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил сомнения относительно возможного включения в олимпийскую программу киберспорта - компьютерных игр. Об этом сообщает ТСН Проспорт.

По мнению главы МОК, большинство компьютерных игр противоречат олимпийским правилам и ценностям. Также Бах подчеркнул, что в настоящее время не существует международной федерации, которая бы гарантировала соблюдение этих правил.

В то же время, президент МОК отметил, что этот спорт полностью игнорировать нельзя.

"Мы не уверены на сто процентов в том, что киберспорт - это настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях, чтобы считать его спортом. Мне кажется, что некоторые из этих игр противоречат всем нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим отсутствие организации и высокую вовлеченность молодежи. Подумаем, что с этим можно сделать", - рассказал Бах.

Отметим, что в прошлом году в СМИ появлялась информация, что киберспорт претендует на попадание в программу Олимпиад.