В Украине запустили пилотный гандбольный проект

В игровом зале Киевского спортивного лицея-интерната 25-26 апреля проходят матчи городского этапа Всеукраинской школьной лиги по гандболу.

Это пилотный проект, преимущества и недостатки которого будут учтены при организации следующих соревнований школьников, которые будут иметь еще большую географию участников.

Как сообщает официальный сайт НОК Украины, на первом этапе определяются победители Всеукраинских школьных соревнований в четырех городах – Киеве, Запорожье, Одессе и Львове. Чемпионы встретятся в Финале четырех, который состоится в Киеве 13-14 мая.

Одной из особенностей школьной лиги является то, что здесь нет разделения на девчачьи и мальчишечьи команды, а коллективы могут быть смешанные.

В киевском турнире принимают участие 8 школ города. Соревнования проходят среди детей до 2005 года рождения. На первом этапе матчи проходят в двух группах по 4 команды. 25 апреля - групповые поединки, 26 апреля - последние тур группового этапа, а также финалы. Победители групп сыграют между собой за первое место, команды, занявшие вторые места встретятся в матче за «бронзу».

Игры состоят из двух таймов по десять минут каждый. Цель всей «Школьной лиги» - повысить интерес детей, родителей, школ к гандболу, реализовать огромный потенциал вида спорта, как доступного, увлекательного и эффективного средства физического развития детей.