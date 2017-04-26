В России засудили киргизского кикбоксера и пригрозили депортировать из страны (видео)

В Казани состоялся турнир по кикбоксинг, где в 1/8 соревнований встретился киргизстанец Дастан Шаршеев и россиянин Антон Калилин. Спорное решение судей присудить победу Калинину возмутило представителя Киргизии, который отказался покидать ринг и вступил в споры с рефери, который попытался решить проблему угрозами, сообщает Isport.

"Тебя сейчас депортирую отсюда или вообще "закроют". В чем смысл?", - заявил арбитр. Замечание тренера Шершеева о том, что подобного закона не существует арбитр проигнорировал.

Сам Дастан отказался покидать ринг, пока не пообщался с публикой. При этом публика в зале в Казани всецело поддержала гостя.

Уже после боя киргиз дал свой комментарий в интервью SUPER.KG:

"Я давно в этом виде спорта, провел много таких боев. В этот раз действительно был национализм, мы раскололись надвое. Поэтому я не побоялся высказать правду, потому что мы, киргизы, - сильные.

Если бы на ринге я не сказал правду, не стал защищать свой интерес, то впоследствии меня могли подавить. Поэтому собрался с духом и счел правильным высказать свою позицию."