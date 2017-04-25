Серена Уильямс раскритиковала скандального тренера за расистские высказывания о ее ребенке

Легендарная теннисистка Серена Уильямс, на прошлой неделе объявившая о своей беременности, раскритиковала румынского тренера, некогда первую ракетку мира Илие Настасе за его расистские комментарии в адрес ее будущего ребенка, сообщает BBC.

70-летний Настасе, и без того известный скандальными поступками, недавно обратил внимание на разницу в цвете кожи у 35-летней афроамериканки и ее жениха - предпринимателя Алексиса Оганяна, и задался вопросом, будет ли их ребенок "цвета молочного шоколада".

"Мне грустно жить в обществе, где люди, подобные Илие Настасе, могут отпускать столь расистские замечания. Говорила это не раз, и повторю снова, что мир прошел долгий путь, но впереди он еще дольше. [...] В отличие от вас, я не боюсь. Видите ли, я совсем не трусиха", - написала спортсменка в своем "Инстаграме".

Читайте такжеЛегендарный румынский теннисист обвинил Серену Уильямс в приеме допинга, а Шарапову - в пьянствеНа минувших выходных Настасе отстранили от должности капитана сборной Румынии в Кубке Федерации на время расследования, которое проводит в его отношении Международная федерация тенниса (ITF) из-за того, что он оскорбил английских теннисисток на встрече с Румынией.

Высказывания Настасе в отношении будущего ребенка Серены Уильямс также будут изучены ITF.

Сам бывший чемпион мира заявил, что никакого раскаяния не чувствует. "Я ни о чем не жалею, и они могут меня хоть посадить - мне все равно. [...] Мне 70 лет, и денег за работу капитаном я не получаю".

Как сообщалось ранее, свой рекордный 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде спортсменка выиграла, будучи на восьмой неделе беременности. Это помогло ей вернуться на первое место в мировом рейтинге теннисисток, которое она занимает до сих пор.