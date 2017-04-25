Семь спортсменов сборной Украины выступят на чемпионате Европы по бадминтону

Сегодня в городе Колдинг (Дания) стартует европейское первенство по бадминтону. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночной и по 32 пары в каждой из парных категорий.

Лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.

Украинская заявка насчитывает 7 спортсменов. Соревнования продлятся до 30 апреля.

Состав сборной Украины

Женщины: Анета Войтковская, Мария Улитина, Наталия Войцех, Елизавета Жаркая.

Мужчины: Геннадий Натаров, Павел Пиетрия, Артем Почтарев.