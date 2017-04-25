Семь спортсменов сборной Украины выступят на чемпионате Европы по бадминтону
17:06, 25 апреля 2017Другое
133
Первенство континента по бадминтону состоится в Дании.
Наталия Войцех / fbubadminton.org.ua
Сегодня в городе Колдинг (Дания) стартует европейское первенство по бадминтону. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
В соревнованиях заявлено 49 игроков в мужской одиночной категории, 44 – в женской одиночной и по 32 пары в каждой из парных категорий.
Лучшие бадминтонисты Старого Света разыграют 5 комплектов наград: в мужских и женских одиночных разрядах, парных разрядах и в миксте.
Украинская заявка насчитывает 7 спортсменов. Соревнования продлятся до 30 апреля.
Состав сборной Украины
Женщины: Анета Войтковская, Мария Улитина, Наталия Войцех, Елизавета Жаркая.
Мужчины: Геннадий Натаров, Павел Пиетрия, Артем Почтарев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter