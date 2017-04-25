Четыре представителя Украины избраны в комиссии Международного олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом обновил состав комиссий МОК для дальнейшего улучшения эффективности их работы, сообщили УНИАН в НОК Украины.

Согласно официальным письмам главного олимпийца мира соответствующие назначения, как свидетельства высокого доверия и роли Украины в мировом олимпизме в совещательных органах главной олимпийской институции, получил ряд представителей Национального олимпийского комитета нашей страны.

Президент НОК Украины Сергей Бубка повторно назначен председателем Антуражной комиссии МОК, которая занимается вопросами, касающимися взаимоотношений атлетов с их антуражем - окружением спортсмена, что имеет влияние на спортсмена и его подготовку. Также Сергей Бубка продолжит работать в Координационной комиссии МОК по подготовке и проведению III зимних Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.

Президент Олимпийской академии Украины, член Исполкома Национального олимпийского комитета, профессор Мария Булатова получила повторное назначение в состав Комиссии МОК «Культура и олимпийское наследие», что еще раз подтверждает многократные оценки международных экспертов относительно признания Олимпийской академии Украины как одной из лучших в мире. В эту же комиссию включен вице-президент НОК Украины Валерий Борзов

Впервые в Комиссии МОК по олимпийскому образованию вошла Молодой посол II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере, финалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Вера Передерий, которая, в частности, стала инициатором проекта #OlympicLab. Он реализуется Национальным олимпийским комитетом Украины при поддержке Международного Олимпийского Комитета и дает возможность учащейся молодежи больше узнать о олимпийском движении и Олимпийских играх, познакомиться со звездными атлетами и тренерами Украины, узнать о секретах активного и здорового образа жизни и получить уникальный шанс окунуться в культурно-образовательную программу Юношеских Олимпийских игр.

Президент МОК Томас Бах пересматривает состав комиссий ежегодно.