Стаховский вышел во второй круг турнира в Будапеште

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел во второй раунд грунтового турнира серии ATP 250 в Будапеште, обыграв немца Флориана Майера, сообщает официальный сайт ATP.

Накануне Стаховский попал в основную сетку соревнований в качестве «лаки лузера», заменив травмированного француза Адриана Маннарино.

Украинец в нынешнем сезоне до этого лишь однажды преодолевал стартовый раунд турнира ATP — в феврале в Марселе. В Будапеште Сергей выступал впервые, так что мог пополнить очковый багаж.

В стартовом матче турнира в Венгрии Стаховский встречался с немецким теннисистом Флорианом Майером и в случае победы существенно увеличивал свои шансы на возвращение в топ-100 мирового рейтинга.

На старте встречи украинский теннисист сразу же взял подачу соперника, но закрепить преимущество не сумел, допустив обратный брейк со стороны Майера. Впрочем, немец никак не мог наладить игру на своих геймах, и в итоге украинец закрыл партию при счете 6:4.

Начало второго сета вновь оказалось за Сергеем. Майер явно чувствовал себя не в своей тарелке и при счете 0:3 решил досрочно завершить поединок.

Таким образом, Стаховский впервые в сезоне добился успеха в поединке с соперником из топ-50. А на грунтовых кортах Сергей до этого вообще последний раз выигрывал отдельно взятый матч аж в мае 2015 года.

Следующим соперником Сергея Стаховского станет итальянский теннисист Паоло Лоренци.