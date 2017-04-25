Международная велогонка Race Horizon Park 2017 впервые пройдет по самому длинному городскому кольцу

Длина круга междунардной велогонки Race Horizon Park 2017 в Киеве составит 19 киллометров, сообщили организаторы соревнований сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В этом году субботний старт сохранил свою изюминку, проезд по Майдану Независимости, Европейской площади и всей улице Крещатик, но серьезно изменил само кольцо: теперь гонщики проедут рекордный по длине круг в 19 км вплоть до Проспекта Победы и м. Нивки (всего 8 кругов, суммарно 154 км)", сообщил президент Федерации велоспорта Украины и глава организационного комитета Race Horizon Park Алексанжр Башенко.

"Украинские любители велоспорта увидят в Киеве уникальный по своему разнообразию и качеству международный пелотон. Сегодня мы достигли того этапа в развитии гонки, когда мы как организаторы не просто больше не уговариваем зарубежные команды приехать к нам. Теперь мы решаем, кто достоин выйти на старт в Киеве, а кто нет. Думаю, это отчетливо говорит о том успехе, которого мы добились с Race Horizon Park за последние шесть лет Вместе с тем, нынешняя категория гонок в рамках Race Horizon Park, 1.2 от Международного союза велосипедистов, на бумаге не слишком высока. Но только с такой категорией огромное количество региональных украинских команд могут приехать в Киев, чтобы посостязаться с профессионалами со всего мира и набрать бесценный для них опыт. Если бы общий уровень украинского велоспорта был выше, мы бы давно заявили Race Horizon Park как минимум под категорию 1.1. Это не вопрос желания организаторов, принципиально мы только «за», но не сейчас", - добавил Башенко.

Как и год назад, откроет серию киевских стартов Horizon Park Race for Peace которая пройдет26 мая в пгт. Чабаны по отремонтированному «Олимпийскому кольцу», на котором долгие годы тренировались сборная Советского Союза, а позже и Украины. Участники преодолеют 16 колец и проедут в целом 134-километровую дистанцию.

Воскресная гонка Horizon Park Classic (28 мая) пройдет по классическому маршруту в Соломенском районе Киева со стартом и финишем у бизнес-центра Horizon Park Business Center. Гонщики преодолеют 96 км в 12 кругах.

По аналогии с прошлым годом, женская гонка Horizon Park Women Challenge (27 мая) состоится на том же кольце, что и мужская Horizon Park Race Maidan. Гонщицы проедут 12 кругов, 72 км общая дистанция. А велогонка с раздельным стартом VR Women ITT (28 мая) традиционно состоится в Вышгородском районе города Киева. Но немного по укороченному маршруту: Сухолучье, Толокунь, Ясногородка и обратно, всего 28,8 км.

Как сообщал УНИАН, на данный момент для участия в мужских гонках в рамках Race Horizon Park зарегистрировались 19 команд из 12 стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кувейт, Польша, Чехия, Сербия, Кувейт, США.

Главными конкурентами для украинского велоклуба Kolss-BDC, который с 2013-го года выигрывал абсолютно все гонки в рамках традиционных киевских стартов, предположительно станут Synergy Baku Cycling Project из Азербайджана, Minsk Cycling Club из Беларуси, GM Europa OVINI из Италии и Wibatech 7r Fuji из Польши.\

В свою очередь, для участия в женских соревнованиях уже заявились пять иностранных велоклубов из Беларуси, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Израиля, самым ярким из которых является известная британская команда WNT Pro Cycling Team.