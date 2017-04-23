Украинки завоевали серебро и бронзу этапа Кубка мира по художественной гимнастике
Наши спортсменки попали в призеры в групповых упражнениях.
Сегодня в Ташкенте завершились финальные соревнования Этапа Кубка Мира по художественной гимнастике, сообщает Федерация гимнастики Узбекистана.
Победителями и призерами соревнований в отдельных видах упражнений в индивидуальной и групповой программе стали следующие участники:
Финал. Обруч.
1 место - Арина Аверина (18,600) (Россия)
2 место - Дина Аверина (18,450) (Россия)
3 место - Линой Ашрам (18,050) (Израиль)
Финал. Мяч.
1 место - Арина Аверина (17,850) (Россия)
2 место - Дина Аверина (17,600) (Россия)
3 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)
Финал. Булавы.
1 место - Дина Аверина (18,900) (Россия)
2 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)
3 место - Борьяна Калейн (17,350) (Болгария)
Финал. Лента.
1 место - Арина Аверина (17,750) (Россия)
2 место - Дина Аверина (16,900) (Россия)
3 место - Анастасия Сердюкова (15,900) (Узбекистан)
Групповые упражнения. 5 обручей.
1 место - Россия (18,800)
2 место - Болгария (18,300)
3 место - Украина (17,050)
Групповые упражнения. 2 скакалки+3 мяча.
1 место - Болгария (17,600)
2 место - Украина (17,400)
3 место - Россия (17,100)