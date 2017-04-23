Украинки завоевали серебро и бронзу этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Сегодня в Ташкенте завершились финальные соревнования Этапа Кубка Мира по художественной гимнастике, сообщает Федерация гимнастики Узбекистана.

Победителями и призерами соревнований в отдельных видах упражнений в индивидуальной и групповой программе стали следующие участники:

Финал. Обруч.

1 место - Арина Аверина (18,600) (Россия)

2 место - Дина Аверина (18,450) (Россия)

3 место - Линой Ашрам (18,050) (Израиль)

Финал. Мяч.

1 место - Арина Аверина (17,850) (Россия)

2 место - Дина Аверина (17,600) (Россия)

3 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)

Финал. Булавы.

1 место - Дина Аверина (18,900) (Россия)

2 место - Катрин Тасева (17,400) (Болгария)

3 место - Борьяна Калейн (17,350) (Болгария)

Финал. Лента.

1 место - Арина Аверина (17,750) (Россия)

2 место - Дина Аверина (16,900) (Россия)

3 место - Анастасия Сердюкова (15,900) (Узбекистан)

Групповые упражнения. 5 обручей.

1 место - Россия (18,800)

2 место - Болгария (18,300)

3 место - Украина (17,050)

Групповые упражнения. 2 скакалки+3 мяча.

1 место - Болгария (17,600)

2 место - Украина (17,400)

3 место - Россия (17,100)