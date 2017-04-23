Винницкий "Билозгар" опередил "Волынь" в борьбе за серебро чемпионата Украины по волейболу

В Южном (Одесская область) завершились матчи последнего тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд, где винницкий "Билозгар" обыграл тернопольскую "Галичанку" в ключевом матче в борьбе за серебро-бронзу национального первенства, опередив "Волынь", сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Команда обыграла "Галичанку" в ярком матче в пяти партиях.

Читайте такжеВолейбольный "Химик" в седьмой раз подряд выиграл звание чемпиона УкраиныУчитывая, что «Волынь» свой последний матч проводила против чемпиона «Химика», где шансов на успех, честно говоря, было немного, именно этот матч должен был определить судьбу серебряных и бронзовых медалей.

В конце концов "Волынь" уступила "Химику" и завоевала бронзу.

Галичанка-ТНЭУ-ГАДЗ» - «Билозгар-Медуниверситет» - 2:3 (23:25 25:23, 22:25 25:22, 17:19)

«Галичанка»: Мирчева (к), Яковчук, Пацюркевич, Ефременко, Яковчук, Миленко; Тофан (л), Рева, Стасивская. Тренер - Виктор Туркула.

«Білозгар»: Ю.Якушева (к), Житовоз, Расточило, Машковская, Литвиновская, Франкевич; Косяк (л), Коваль, Лужецкая, Власова. Тренер - Юлия Якушева.

«Волынь-Университет-ОДЮСШ» - «Химик» - 0:3 (14:25, 15:25, 16:25)

«Волынь»: Даньчак, Скрипник, Яцкив, Осачук, Рудик (к), Собчук; Карасева (л),, Ужва, Ксендзук. Тренер - Богуслав Галицкий.

«Химик»: Дрозд, Напалкова, Сильченкова, Чернуха, И.Молодцова, Микитюк; Степанчук (л), Немцева (л), Карпец, Бойко, Степановская (к), Политанская, Томич, Дудник. Тренер - Андрей Романович.