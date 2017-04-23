Мужская сборная Украины по дзюдо выиграла бронзу чемпионата Европы в командном зачете
Наша команда в финале поборола сборную Азербайджана со счетом 5:0.
В Варшаве завершается чемпионат Европы по дзюдо, где в последний день соревнований проходят командные турниры у мужчин и женщин, сообщает официальный сайт соревнований.
В соревнованиях у мужчин бронзовую награду завовевал сборноя Украины.
В турнире 16 команд наши дзюдоисты в 1/8 финала оказались сильнее команды Германии - 3:2, в четвертьфинале одолели сборную Венгрии (4:1), а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили Грузии - 2:3.
Читайте такжеДзюдоист Георгий Зантарая принес второе золото в копилку сборной Украины на чемпионате ЕвропыВ утешительном матче за "бронзу" нашим соперником была сборная Азербайджана, которой украинцы не оставили ни единого шанса - 5:0.
В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг.), Дмитрий Канивец (73 кг.), Сергей Кривчач (81 кг.), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг.), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).
Женская сборная Украины участия в командном турнире не принимала.
Таким образом, на счету сборной Украины по итогам чемпионата Европы 4 награды - 2 золота, серебро и бронза.
ЧЕ проходил в столице Польши с 20 по 23 апреля.