Гимнаст Верняев завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях и бронзу в опорном прыжке
Украинский гимнаст завоевал очередные награды европейского первенства.
В румынском Клуж-Напока завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы украинец Олег Верняев завоевал золото и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.
Наш спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке.
Читайте такжеУкраинский гимнаст Олег Верняев опередил россиянина и стал чемпионом Европы в многоборьеВ своем "коронном" упражнении на брусьях наш спортсмен получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России - 15,266.
В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России - 14,933, серебро у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).
Как сообщал УНИАН, накануне "бронзу" завоевал Игорь Радивилов в упражнении на кольцах.
Чемпионат Европы проходил с 19 по 23 апреля.