Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира в матче Кубка Федерации
Счет в противостоянии Германии и Украины стал 2:1 в пользу "бундестим".
В Штуттгарте (Германия) завершился третий поединок матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Германия - Украина, в котором украинка Элина Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелик Кербер, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.
Украинка, которая находится на 13-м месте в мировом рейтинге, сумела на равных провести начало первой партии лидером мирового рейтинга. А при счете 4:4 наша спортсменка выиграла два гейма подряд, в том числе, на подаче соперницы.
Во второй партии преимущество украинки было уже более весомым, что и вылилось в итоговый счет - 6:2.
Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер.
Таким образом, счет в матче Германия - Украина стал 2:1 в пользу сборной Германии.
Игра Цуренко - Гёрес начнется в ближайшие минуты.