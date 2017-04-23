Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира в матче Кубка Федерации

В Штуттгарте (Германия) завершился третий поединок матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Германия - Украина, в котором украинка Элина Свитолина обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелик Кербер, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2.

Украинка, которая находится на 13-м месте в мировом рейтинге, сумела на равных провести начало первой партии лидером мирового рейтинга. А при счете 4:4 наша спортсменка выиграла два гейма подряд, в том числе, на подаче соперницы.

Во второй партии преимущество украинки было уже более весомым, что и вылилось в итоговый счет - 6:2.

Как сообщал УНИАН, накануне Свитолина проиграла Юлии Гёргес, а Леся Цуренко уступила Кербер.

Таким образом, счет в матче Германия - Украина стал 2:1 в пользу сборной Германии.

Игра Цуренко - Гёрес начнется в ближайшие минуты.