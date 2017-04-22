На чемпионате Европы по шахматам спортсменка из Грузии выступила лучше всех
21:10, 22 апреля 2017Другое
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Лучший результат среди украинок - пятое место Марии Музычук.
Чемпионка Европы Нана Дзагнидзе / www.worldsport.ge
Украинские спортсменки оказались за пределами призовой тройки на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который завершился в Риге.
Лучший результат среди украинок показала Мария Музычук, завершив соревнования на пятой строчке и набрав 7,5 очков.
Наталья Жукова заняла 11-е место. В 20-ку попали также Инна Гапоненко (15-я) и Юлия Осмак (17-я).
Далее украинки расположились так: Анна Музычук - 26-е место, Наталия Букса - 30-е, Ольга Бабий - 42-я, Елизавета Малахова - 54-я, Ольга Иваненко - 55-я, Евгения Долуханова - 94-я.
Чемпионкой Европы стала Нана Дзагнидзе из Грузии, которая набрала 8,5 балла. Дзагнидзе стала первой грузинской шахматисткой, победившей на чемпионатах Европы.
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