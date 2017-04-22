Украинка Светлана Яромка завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо

Украинка Светлана Яромка завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В финальной схватке Яромка не смогла победить представительницу Беларуси Марину Слуцкую и довольствовалась серебряной медалью.

Читайте также16-летняя Дарья Белодед сенсационно завоевала для Украины золото на чемпионате Европы по дзюдо Отныне Светлана Яромка - двукратная серебряная призерка первенств континента. Год назад в российской Казани она также была второй.

Еще одна украинка Елизавета Каланина не смогла завоевать бронзовую награду в этой же весовой категории. В схватке за медаль представительница Украины уступила немке Каролин Вайсс.

Таким образом, украинские спортсмены завоевали на чемпионате Европы по дзюдо три награды - два золота и одно серебро. Напомним, в первый день соревнований на высшие ступеньки поднялись 16-летняя Дарья Белодед и Георгий Зантарая. Это лучший результат в истории выступлений нашей команды на континентальных первенствах.