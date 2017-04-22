Украинец Радивилов завоевал медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял третье место на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в румынской Клуж-Напоке.

Радивилов занял третье место в упражнениях на кольцах, информирует официальный сайт соревнований. У Радивилова - 15,033 балла.

Первое место в этой категории занял Элетериос Петроуниас (Греция), который набрал 15,433 балла.

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Напомним, 21 апреля Олег Верняев занял первое место в индивидуальном многоборье, завоевав "золото" для украинской сборной.