Украинец Радивилов завоевал медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
19:55, 22 апреля 2017Другое
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Игорь Радивилов вошел в тройку призеров в упражнениях на кольцах.
Игорь Радивилов - бронзовый медалист чемпионата Европы / УНИАН
Украинский гимнаст Игорь Радивилов занял третье место на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в румынской Клуж-Напоке.
Радивилов занял третье место в упражнениях на кольцах, информирует официальный сайт соревнований. У Радивилова - 15,033 балла.
Первое место в этой категории занял Элетериос Петроуниас (Греция), который набрал 15,433 балла.
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