В Италии после столкновения с грузовиком погиб известный велогонщик
18:31, 22 апреля 2017Другое
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Микеле Скарпони в 2011 году выигрывал "Джиро д'Италия".
Микеле Скарпони было 37 лет / Reuters
В субботу, 22 апреля, в результате ДТП погиб итальянский велогонщик казахстанской команды "Астана" Микеле Скарпони, сообщает Проспорт ТСН.
Трагедия произошла в Филоттрано во время тренировки спортсмена. 37-летнего Скарпони на перекрестке сбил грузовик.
Сообщается, что медики прибили к месту происшествия через две минуты, но велогонщик в результате лобового столкновения погиб мгновенно.
Пять дней назад Скарпони выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).
Микеле Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия».
Отметим, что в 2011 году итальянец стал победителем «Джиро д’Италия» после дисквалификации испанца Альберто Контадора.
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