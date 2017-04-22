В Италии после столкновения с грузовиком погиб известный велогонщик

В субботу, 22 апреля, в результате ДТП погиб итальянский велогонщик казахстанской команды "Астана" Микеле Скарпони, сообщает Проспорт ТСН.

Трагедия произошла в Филоттрано во время тренировки спортсмена. 37-летнего Скарпони на перекрестке сбил грузовик.

Сообщается, что медики прибили к месту происшествия через две минуты, но велогонщик в результате лобового столкновения погиб мгновенно.

Пять дней назад Скарпони выиграл 1-й этап «Тура Альп» (итоговое место в общем зачете – 4-е).

Микеле Скарпони должен был быть капитаном «Астаны» на стартующей в мае многодневке «Джиро д’Италия».

Отметим, что в 2011 году итальянец стал победителем «Джиро д’Италия» после дисквалификации испанца Альберто Контадора.