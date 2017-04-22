Сборная Украины по теннису уступает Германии в матче Кубка Федерации со счетом 0:2

17:20, 22 апреля 2017
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Украинка Леся Цуренко выиграла у Анжелики Кербер только пять геймов.

Леся Цуренко уступила первой ракетке мира / tennisnews.com.ua

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела оказать сопротивление лидеру немецкой сборной и первой ракетке мира Анжелики Кербер во втором матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, сообщает официальный сайт соревнований. 

Анжелик Кербер (Германия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:4

Как сообщал УНИАН, перед этим Элина Свитолина в трех сетах также потерпела поражение, уступив Юлии Гергес. 

Таким образом, после первого игрового дня сборная Германии ведет в матче со счетом 2:0. Завтра должны состояться три поединка: 

Элина Свитолина - Анжелика Кербер

Леся Цуренко - Юлия Гергес

Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия)

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Теги: #теннис#сборная Украины#Кубок Федерации