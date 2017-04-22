Свитолина проиграла первую встречу в рамках теннисного матча Германия - Украина в Штутгарте

В субботу в Штутгарте на грунтовом корте стартовал матч сборных Украины и Германии в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Украинка Элина Свитолина неожиданно потерпела поражение в первом поединке от своей соперницы Юлии Гергес - 4:6; 6:1; 6:4, сообщает ukrtennis.com.

Первая встреча матча была волнительной для обеих теннисисток. Обе испытывали давление ответственности за результат. Начала схватку Элина несколько неуверенно. Хотя соперница активно ей в этом помогала. Свитолина действовала от обороны, почти без контратак. В результате потеряла свою подачу в четвертом гейме (1:3), после чего перешла к активным действиям и все же взяла сет – 6:4.

Во второй и третьей партии преимущество окончательно перешло к Юлии Гергес. Свитолина, хоть и тренировалась предыдущие две недели на грунте, объективно только открыла земляной сезон и, разумеется, просто не могла в первой же встрече показать максимальные кондиции. В итоге - 1:6, 4:6.

Сборная Германии повела в матче - 1:0.

Сегодня во втором матче на корт выйдут Леся Цуренко и действующая первая ракетка мира Анжелика Кербер.