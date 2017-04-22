Сборная Украины по самбо завоевала 21 медаль на молодежном чемпионате Европы в Праге

Сборная Украины по самбо вернулась с молодежного чемпионата Европы, который проходил в Праге. Из столицы Чехии наши ребята привезли 21 медаль – 3 золотые, 9 серебряных и 9 бронзовых. Это – третий результат и по качеству, и по количеству наград, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Впереди – Россия (24 – 7 – 9) и Беларусь (3 – 11 – 8). Всего же на пьедестал поднялись представители 16-ти стран. В турнире приняли участие почти три сотни спортсменов из 23-х государств, которые соревновались в четырех видах программы: юноши и девушки – до 18 лет, юниоры и юниорки – до 20-ти.

Традиционно удачно выступили наши спортсменки. Именно они и завоевали три «золота». Подтвердила свой статус лидера Екатерина Москалева из Днепропетровщины, которая победила в финале турнира юниорок в весе до 72 кг фирменным болевым приемом россиянку Тамару Лищенко. В этой же возрастной категории победу праздновала Екатерина Саблева (до 48 кг, Ивано-Франковская область). А чемпионкой среди девушек до 18 лет стала Лидия Ващенко (до 56 кг, Житомирская область).

Серебряные медали завоевали: U-18 – Анастасия Безатосная (до 52 кг), Анна Слободянюк (свыше 75 кг), Владислава Нецвит (до 60 кг), Анастасия Жиляева (до 75 кг); U-20 – Виталий Терентьев (до 48 кг), Дильшот Халматов (до 57 кг), Данила Шевченко (до 68 кг), Дмитрий Стеценко (до 82 кг), Елена Гайдаш (до 56 кг),

«Бронзу» завоевали: U-18 – Евгений Добровольский (до 48 кг), Назар Шадрин (до 75 кг), Ярослав Давидчук (до 87 кг), Евгений Вегера (свыше 87 кг), Софико Багишвили (до 48 кг), Анна Купина (до 70 кг), U-20 – Александр Духневич (до 100 кг), Владислав Березка (свыше 100 кг), Виктория Гапон (до 64 кг).

Пока молодые самбисты выступали на континентальном первенстве, взрослая команда начала подготовку к своему чемпионату Европы, который пройдет с 18-го по 22 мая в Минске. Там разыграют 27 комплектов наград: по 9 – в спортивном самбо среди мужчин и среди женщин, а также в боевом разделе.