Состоялась жеребьевка матча Украина - Германия в Кубке Федерации по теннису
18:42, 21 апреля 2017Другое
106
В субботу матч стартует с противостояния украинки Элины Свитолиной и немки Юлии Гергес.
Матч Германия - Украина стартует завтра / sapronov-tennis.org
В Штутгарте состоялась жеребьевка матча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины, сообщает официальный сайт турнира.
Читайте такжеПеред матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах (фоторепортаж) В пятницу первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Анжелика Кербер.
В воскресенье в третьей игре встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Анжелика Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.
На пятый, парный матч заявлены Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия).
@DTB_Tennis
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter