Состоялась жеребьевка матча Украина - Германия в Кубке Федерации по теннису

В Штутгарте состоялась жеребьевка матча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины, сообщает официальный сайт турнира.

Читайте такжеПеред матчем в Штутгарте украинские теннисистки вышли в вечерних нарядах (фоторепортаж) В пятницу первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Анжелика Кербер.

В воскресенье в третьей игре встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Анжелика Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.

На пятый, парный матч заявлены Надежда Киченок / Ольга Савчук (Украина) — Лаура Зигмунд / Карина Виттхефт (Германия).