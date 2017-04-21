Украинский гимнаст Олег Верняев опередил россиянина и стал чемпионом Европы в многоборье

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Сегодня на первенстве континента состоялись соревнования в многоборье у мужчин.

Олег Верняев считался главным фаворитом и накануне выиграл квалификацию. В финале украинец подтвердил свой статус, завоевав золотую медаль. Это золото стало для украинца уже третьим в карьере на чемпионатах Европы и вторым — в многоборье.

Второе место занял российский гимнаст Артур Далалоян. Третьим стал британец Джеймс Халл.

Завтра и послезавтра Верняев также выступит в финалах на отдельных снарядах. На чемпионате Европы 2016 года в Берне ему удалось завоевать две награды — золото в опорном прыжке и серебро на коронных для себя брусьях.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Олег Верняев в многоборье завоевал серебро в многоборье и золото в упражнениях на брусьях.