Украинский гимнаст Олег Верняев опередил россиянина и стал чемпионом Европы в многоборье

17:20, 21 апреля 2017
Другое
579

Олег Верняев теперь - двукратный чемпион Европы в многоборье. 

Олег Верняев (в центре) - чемпион Европы / www.ueg.org

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщает официальный сайт турнира.  

Сегодня на первенстве континента состоялись соревнования в многоборье у мужчин. 

Олег Верняев считался главным фаворитом и накануне выиграл квалификацию. В финале украинец подтвердил свой статус, завоевав золотую медаль. Это золото стало для украинца уже третьим в карьере на чемпионатах Европы и вторым — в многоборье.

Второе место занял российский гимнаст Артур Далалоян. Третьим стал британец Джеймс Халл. 

Завтра и послезавтра Верняев также выступит в финалах на отдельных снарядах. На чемпионате Европы 2016 года в Берне ему удалось завоевать две награды — золото в опорном прыжке и серебро на коронных для себя брусьях.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Олег Верняев в многоборье завоевал серебро в многоборье и золото в упражнениях на брусьях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гимнастика#чемпионат Европы