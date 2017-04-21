Украинский велогонщик Андрей Гривко дисквалифицирован за удар соперника в лицо

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил украинского гонщика "Астаны" Андрея Гривко на 45 дней по итогам рассмотрения инцидента с немцем Марселем Киттелем во время "Тур Дубай-2017", сообщает Velogen.

Во время одного из этапов Гривко нанес Киттелю удар локтем в лицо.

Читайте такжеУкраинский велогонщик Гривко снят с Тура Дубая-2017 за удар локтем соперникаПосле этого "Астана" принесла немцу извинения, но они не были приняты. Украинец объяснил свой поступок тем, что Киттель агрессивно вел себя по отношению к нему.

Гривко не сможет принимать участия в соревнованиях с 1 мая по 14 июня.