Волейбольный "Химик" в седьмой раз подряд выиграл звание чемпиона Украины

Южненский «Химик» выиграл женский чемпионат Украины по волейболу.

Флагман женского волейбола обеспечил себе чемпионское звание за два матча до окончания первенства. В родных стенах в Южном "Химик" обыграл винницкий "Белозгар" - 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), сообщает Трибуна.

Таким образом, клуб из Южного седьмой раз подряд выиграл женский чемпионат Украины по волейболу. Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном.

Турнирная таблица финала четырех

1. «Химик» – 4 матча, 15 очков

2. «Волынь» – 4, 6

3. «Галичанка» – 4, 6

4. «Белозгар» – 4, 3