Волейбольный "Химик" в седьмой раз подряд выиграл звание чемпиона Украины
22:03, 20 апреля 2017Другое
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Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном.
"Химик" - чемпион Украины в седьмой раз подряд / www.vc.khimik.com.ua
Южненский «Химик» выиграл женский чемпионат Украины по волейболу.
Флагман женского волейбола обеспечил себе чемпионское звание за два матча до окончания первенства. В родных стенах в Южном "Химик" обыграл винницкий "Белозгар" - 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), сообщает Трибуна.
Таким образом, клуб из Южного седьмой раз подряд выиграл женский чемпионат Украины по волейболу. Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном.
Турнирная таблица финала четырех
1. «Химик» – 4 матча, 15 очков
2. «Волынь» – 4, 6
3. «Галичанка» – 4, 6
4. «Белозгар» – 4, 3
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