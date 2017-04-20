Легендарный олимпийский чемпион Фелпс заскучал на пенсии и намерен снова побеждать

20:22, 20 апреля 2017
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Майкл Фелпс не исключает вариант с возобновлением карьеры.

Майкл Фелпс может снова вернуться / Reuters

Легендарный американский пловец Майкл Фелпс не исключает вариант с возобновлением карьеры.

Фелпс объявил о завершении выступлений после триумфальных для него Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, где он выиграл 5 золотых наград, доведя общий счет до 23 медалей наивысшей пробы за карьеру.

31-летний пловец из Балтимора уже уходил из спорта, но вернулся ради участия в своей пятой Олимпиаде. Похоже, самого титулованного спортсмена планеты стали снова посещать подобные мысли.

«Настоящая проверка произойдет, если я этим летом все же решу отправиться на чемпионат мира. Может, у меня снова возникнет непреодолимое желание вернуться? Сейчас все по-другому. У меня было желание вернуться, когда я впервые ушел на пенсию. Сейчас я жду, когда мой сын, наконец, спросит меня, почему я больше не плаваю», — приводит слова Фелпса Associated Press.

На счету Майкла Фелпса 23 олимпийских золота, 26 золотых наград чемпионатов мира и множество мировых рекордов.

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Теги: #США#Фелпс