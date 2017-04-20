Сборная Украины по гандболу потеряла капитана перед важными матчами отбора на чемпионат Европы

С 23 апреля в Конча-Заспе мужская сборная Украины по гандболу начнет подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы против команды Чехии.

Решающую часть квалификации на ЧЕ-2018 украинцы проведут без капитана команды Дмитрия Дорощука, сообщает официальный сайт ФГУ.

Из-за операции и восстановления линейный «Мотора» и сборной Украины пропустит майские поединки "сине-желтых" против Чехии, а также поединки против Македонии и Исландии в июне. Об изменениях в составе национальной команды рассказал главный тренер Виталий Андронов.

Читайте такжеУкраинские гандболистки перед матчами отбора на чемпионат мира сыграют с Беларусью"Дорощук выбыл на несколько месяцев, и это еще одна серьезная потеря для нас. Буйненко будет на сборах, но у него еще идет восстановление и он не сможет играть весь матч. У нас выпал центр обороны, однако побеждать все равно нужно", - отметил Андронов.

Также, по словам наставника сборной Украины, против чехов из-за травмы не сыграет вратарь ZTR Антон Деревянкин. Вместо него на сборы в Конча-Заспу вызван другой голкипер этого клуба Александр Попов. Кроме того, из состава вице-чемпионов Украины в сборную довызван полусредний Максим Стрельников.

Поединки со сборной Чехии, которая на данный момент является лидером группы, состоятся 3 мая в Сумах (начало в 19.00) и 6 мая в чешском Злине.

Состав сборной Украины на подготовительные сборы

* Вратари: Александр Попов (ZTR), Вадим Бражник, Игорь Чуприна (оба «Татран», Словакия) Антон Терехов (ЗНТУ-ЗАС).

* Левые крайние: Захар Денисов («Мотор»), Евгений Жук («Мотор»).

* Правые крайние: Андрей Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).

* Левые полусредние: Станислав Жуков («Мотор»), Вячеслав Садовой («Эгер», Венгрия), Игорь Гурин (ЦСКА), Леонид Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Максим Стрельников (ZTR).

* Правые полусредние: Роман Чичикало («Vaci KSE», Венгрия), Евгений Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Турция).

* Разыгрывающие: Александр Тильте (ZTR), Александр Южбабенко (Radovan Yibo SK, Турция Турция), Геннадий Кучер (Словакия).

* Линейные: Роман Северин (ZTR), Александр Шевелев («Мотор»).