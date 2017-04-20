Серена Уильямс, заявившая о беременности, намерена вернуться на теннисный корт в 2018 году

Сильнейшая теннисистка современности Серена Уильямс, которая ранее объявила о беременности, после родов хочет продолжить карьеру и может даже остаться первой ракеткой планеты.

Серена Уильямс и ее жених Алексис Оганян ориентировочно через 4 месяца станут родителями. Хотя американка еще не делала официальных заявлений по поводу своей карьеры, очевидно, что у нее есть два сценария – приостановка карьеры и попытка вернуться на былой уровень после родов или завершение карьеры ради своего первенца и спокойной семейной жизни.

Публицист Келли Буш Новак, которая тесно общается с Сереной, в комментарии Reuters подчеркнула, что Уильямс намерена пропустить остаток 2017 года, но вернется на корт уже в следующем году.

Более того, на следующей неделе Серена вернет себе первую строчку мирового рейтинга и может остаться на ней до рождения ребенка по специальному рейтинговому правилу WTA. Теннисистка останется первой ракеткой мира, если вернется на корт в ближайшие 12 месяцев после родов.

Серена Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка в личном и парном разряде. Американка одержала 23 победы на турнирах Большого шлема, что является лучшим показателем в Открытой эре (начиная с 1968 года).