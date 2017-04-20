Мария Музычук выиграла партию 6-го тура ЧЕ по шахматам

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Риге, состоялись партии 8-го тура, в одной из которых Мария Музычук белыми фигурами обыграла Иоланту Завадскую из Польши, сообщает официальный сайт соревнований.

В свою очередь, ее сестра Анна Музычук и еще одна украинка Наталья Жукова сыграли вничью в очной партии. Они подписали "мировое соглашение" уже на 11-м ходу, сохранив свои силы для дальнейшей борьбы.

Лидируют на чемпионате Европы грузинка Нана Дзагнидзе и российская шахматистка Александра Горячкина, у которых по 6,5 очков. Их преследуют четыре шахматистки, у которых 6 очков - среди них Мария Музычук. У Натальи Жуковой, Анны Музычук и Юлии Осьмак по 5,5 очков.

В 9-м туре состоится очень важная с точки зрения турнирной борьбы партия Мария Музычук - Дзагнидзе.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин продлится в Риге до 22 апреля.