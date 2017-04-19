Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью оправдал украинскую биатлонистку Абрамову

16:39, 19 апреля 2017
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Спортсменка признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной.

Срок дисквалификации Абрамовой истечет 3 февраля 2017 года / biathlon.com

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает Федерация биатлона Украины со ссылкой на юридическую фирму, которая занималась процессом.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. 

Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет. 

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. 

Федерация биатлона Украины также выразила благодарность юристам Антону Сотиру и Анне Бордюковой, представлявшим интересы Абрамовой в Лозанне.

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Теги: #сборная Украины#биатлон