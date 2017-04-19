Самый высокооплачиваемый игрок в американском футболе покончил жизнь самоубийством

Экс-игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» из Бостона Аарон Эрнандес был обнаружен мертвым в одной из тюрем штата Массачусетс (США), сообщает Fox News.

Футболист был помещен в одиночную камеру. В правоохранительных органах заявили, что игрок покончил с собой.

Два года назад, 14 апреля 2015-го, спортсмена приговорили к пожизненному сроку за убийство игрока-полупрофессионала Одина Ллойда. Также Эрнандес был обвинен в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Убийство было совершено в июне 2013 года.

Эрнандес в годы карьеры в НФЛ входил в число самых высокооплачиваемых игроков лиги. Он заключил контракт в 2012 году, по которому зарабатывал почти 8 млн. долларов в год.

Опальная звезда НФЛ отыграл три сезона в «Пэтриотс», реализовав 18 попыток и сформировав отличный тандем с партнером по команде Робом Гронковски.

После расследования убийства Ллойда контракт был сокращен до конца сезона 2013 года.