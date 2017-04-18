Капитан женской сборной Германии по теннису: "Свитолина станет игроком топ-8"

Капитан жеснкой сборной Германии в Кубке Федерации по теннису Барбара Риттнер поделилась своим мнением о сборной Украины и особо отметила Элину Свитолину накануне матча FedCup Германия - Украина, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Германии.

- Элина Свитолина, она несомненно теннисистка топ-уровня. На корте она ничего не отдает своим соперницам, физически очень сильна, и в будущем гарантировано окажется в числе восьмерки сильнейших. Свитолина контролирует игру, не дает тебе атаковать на любом покрытии, - отметила Риттнер..

Леся Цуренко - еще одна очень опытная участница Кубка Федерации, которая также выигрывала турниры. Вы можете не иметь в своем составе игрока, который впечатлил бы немецкую публику, но сборная Украины - чрезвычайно опасна, - добавила Риттнер.

Говоря о своей команде, Риттнер подчеркнула: "Конечно меня особенно радует, что в команду возвращается Анжелик Кербер. Сразу же после матча на Гавайях она заверила меня, что сможет сыграть в следующем матче. Она с нетерпением ждет участия в Кубке Федерации и для нас это сильная поддержка в противостоянии с Украиной. Лаура Зигемунд наконец вернулась в свою форму после нескольких тяжелых месяцев. Она в частности очень мотивирована, поскольку выступает у себя дома, в Штутгарте, на той же арене, где смогла пробиться в финал турнира Премьер в прошлом году. По поводу Юлии Гёргес, то она в этом сезоне играет стабильнее, чем в прошлом. Она на пути в топ-тридцатку мирового рейтинга. Учитывая ее опыт, как в одиночном, так и в парном разрядах, для нашей команды она является чрезвычайно важным игроком. Карина Виттхёфт провела совсем немного времени на корте в свой парной встрече во время дебюта за сборную на Гавайях. Но она фантастический командный игрок и нам всегда приятно выступать вместе в с ней".

Как сообщал УНИАН, матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации состоится 22-23 апреля в Штуттгарте на Porsche-Arena.