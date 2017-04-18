Чешская теннисистка Квитова восстановилась после жестокого нападения и готова выступить на Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Петра Квитова собирается выступить на турнире Ролан Гаррос в Париже. Соревнования станут первыми для чешки после жуткого инцидента в декабре прошлого года, когда на спортсменку было совершено нападение.

Читайте такжеОграбленная чешская теннисистка Квитова перенесла операцию и не сможет нагружать руку 3 месяца"Надеюсь, моя новость порадует. Мое имя появится в списке участников Ролан Гаррос. Я рада, что процесс восстановления прошел довольно быстро, и я с нетерпением ожидаю возможности выступить на одном из моих любимых мероприятий", - отметила Петра Квитова. Ее слова передает Eurosport.

В декабре 2016 года теннисистка у себя дома подверглась нападению злоумышленника, в результате чего получила тяжелое ранение левой руки. Она перенесла операцию и не выходила на корт с тех пор.