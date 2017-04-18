В Ивано-Франковске в рамках подготовки на чемпионат мира состоится волейбольный турнир

Мужская сборная Украины по волейболу будет готовиться к отбору на чемпионат мира-2018 в Ивано-Франковске, где проведет тренировочный сбор и сыграет в международном турнире. Об этом сообщил президент ФВУ Михаил Мельник, пишет официальный сайт федерации.

Сборная Украины согласно рейтингу сразу сыграет во 2-м раунде квалификации чемпионата мира-2018. Соперниками "сине-желтых" являются команды Франции, Германии, Турции, Азербайджана и Исландии. Хозяйкой группового турнира будет Франция - матчи пройдут с 23-го по 28 мая этого года в Лионе. Следует отметить, что победитель группы напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая займет второе место, выйдет в дополнительный раунд отбора.

"Ивано-Франковск недаром выбран для подготовки сборной, - отметил Михаил Мельник. - Здесь будут созданы все условия для подготовки команды – для тренировок, проживания и восстановления, причем все объекты расположены компактно.

Главный тренер сборной Угис Крастиньш, с которым мы общаемся чуть ли не ежедневно, отметил, что главное для него – восстановление игроков, потому что они приедут в лагерь сборной после долгого и изнурительного сезона в своих клубах".

Сбор будет проходить со 2-го по 23 мая. Кроме тренировок, 11-14 мая сборная Украины сыграет в международном волейбольном турнире. Участие в нем примут национальные сборные Латвии, Белоруссии, Черногории и Греции.