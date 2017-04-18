Украинка финишировала в тройке призеров на Международном полумарафоне в Душанбе
10:18, 18 апреля 2017Другое
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Юлия Шматенко на пол-минуты отстала от победительницы.
Шматенко финишировала второй в Душанбе / 05542.com.ua
Украинка Юлия Шматенко финишировала второй на 8-м Международном полумарафоне, который состоялся в Душанбе (Таджикистан), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Шматенко преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 50 секунд. Победительницей соревнований стала Виктория Полюдина из Киргизии (1:13.19 час).
Полумарафон среди мужчин выиграл эфиоп Гирма Тилахун (1:04.58 час).
Соревноваться атлетам пришлось по жаре, при температуре 30 градусов.
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