Украинка финишировала в тройке призеров на Международном полумарафоне в Душанбе

Юлия Шматенко на пол-минуты отстала от победительницы.

Украинка Юлия Шматенко финишировала второй на 8-м Международном полумарафоне, который состоялся в Душанбе (Таджикистан), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Шматенко преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 50 секунд. Победительницей соревнований стала Виктория Полюдина из Киргизии (1:13.19 час). Полумарафон среди мужчин выиграл эфиоп Гирма Тилахун (1:04.58 час). Соревноваться атлетам пришлось по жаре, при температуре 30 градусов.

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