Стали известны подробности эстафеты олимпийского огня Игр в Пхенчхане

Эстафета олимпийского огня Зимних Игр 2018 года стартует 1 ноября, а сам факел будет традиционно зажжен в Греции в конце октября, сообщает Reuters.

XXIII зимние Олимпийские игры состоятся с 9-го по 25 февраля следующего года в южнокорейском Пхенчхане.

Эстафета олимпийского огня Игр-2018 начнётся в Южной Корее 1 ноября. Церемония зажжения огня состоится 24 октября в Олимпии (Греция).

На территории Южной Кореи участие в эстафете примут 7500 факелоносцев.

Они пронесут символ Олимпийских игр по 17 городам Южной Кореи, преодолев 2018 км.

По неофициальной информации, огонь в чаше Олимпийского стадиона в Пхенхчане зажжет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Ю-На.