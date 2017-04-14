Биатлонистки сестры Семеренко будут готовиться к олимпийскому сезону
Определен состав команды, которая будет готовится к сезона 2017/18.
Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской и женской команд на подготовку к олимпийскому сезону 2017/2018, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
В женской и мужской командах по семь спортсменов.
Среди биатлонисток женской сборной все четыре чемпионки Олимпийских игр-2014 в эстафете.
Сборная Украины по биатлону
Женская команда: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова
Мужская команда: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
Таким образом, в основной состав команд не попали Яна Бондарь, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Андрей Доценко.
По словами Владимира Брынзака, мужская сборная Украины под руководством начнет к сезону з 11-го мая, а женская с 15 мая. Для обеих команд местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.