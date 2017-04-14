Мария Музычук догнала лидера чемпионата Европы по шахматам

В Риге (Латвия) завершились партии 4-го тура чемпионата Европы по шахматам, в которых украинка Анна Музычук сыграла вничью с лидером соревнований Наной Дзагнидзе, сообщает официальный сайт соревнований.

В свою очередь, Мария Музычук и Наталья Жукова выиграли свои партии и Музычук догнала лидера. Музычук белыми фигурами обыграла Марту Мичну из Германии, а Жукова оказалась сильнее Ульяны Фаталиевой из Азербайджана.

После окончания этих партий у Дзагнидзе и Марии Музычук по 3,5 очка, Жуковой и Анны Музычук - 3. Группу лидеров, у которых будет по итогам тура по 3,5 очка, могут дополнить еще несколько шахматисток. Партии тура продолжаются.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге с 10 по 22 апреля.