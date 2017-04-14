Велосипедистка Басова заняла 8-е место в спринте на Чемпионате мира

В Гонконге завершился очередной соревновательный день Чемпионата мира по велоспорту, где в женском спринте одна из претенденток на медали - украина Любовь Басова - заняла 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка выбыла из борьбы на сталии четвертьфинала и заняла итоговое 8-е место.

В финале олимпийская чемпионка Рио в спринте Кристина Фогель из Германии была быстрее австралийки Стефани Мортон. В борьбе за бронзу Вай Ше Ли из Гонконга обогнала Симону Крупецкайте из Литвы.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Гонконге проходит с 12 по 16 апреля. По итогам трех дней соревнований на счету сборной Украины нет ни одной награды.