Сборная Украины по футзалу сохранила место в Топ-5 рейтинга УЕФА
Наша команда выиграла все матчи отборочного турнира к Евро-2018 в Киеве.
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал новый рейтинг национальных сборных по футзалу, в котором сборная Украины сохранила 5-е место, сообщает официальный сайт УЕФА.
Подопечные Александра Косенко выиграли все три матча отборочного турнира к Евро-2018, который проходил в киевском Дворце спорта. В том числе, наша команда обыграла сборную Хорватии (2:1).
При этом все семь сборных, которые возглавляют рейтинг УЕФА, стали победителями своих групп и обладателями путевок на Евро. И только две команды не сумели набрать максимальное количество очков - команды Испании и Италии по разу сыграли вничью.
Рейтинг УЕФА (Топ-20)
1. Испания – 1872
2. Россия – 1762
3. Италия – 1608
4. Португалия – 1582
5. УКРАИНА – 1500
6. Казахстан – 1462
7. Азербайджан – 1445
8. Хорватия – 1427
9. Словения – 1387
10. Сербия – 1362
11. Чехия – 1267
12. Беларусь – 1242
13. Румыния – 1229
14. Нидерланды – 1204
15. Польша – 1193
16. Бельгия – 1186
17. Франция – 1180
18. Венгрия – 1173
19. Словакия – 1164
20. Македония – 1128.