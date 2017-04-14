Сборная Украины по футзалу сохранила место в Топ-5 рейтинга УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал новый рейтинг национальных сборных по футзалу, в котором сборная Украины сохранила 5-е место, сообщает официальный сайт УЕФА.

Подопечные Александра Косенко выиграли все три матча отборочного турнира к Евро-2018, который проходил в киевском Дворце спорта. В том числе, наша команда обыграла сборную Хорватии (2:1).

При этом все семь сборных, которые возглавляют рейтинг УЕФА, стали победителями своих групп и обладателями путевок на Евро. И только две команды не сумели набрать максимальное количество очков - команды Испании и Италии по разу сыграли вничью.

Рейтинг УЕФА (Топ-20)

1. Испания – 1872

2. Россия – 1762

3. Италия – 1608

4. Португалия – 1582

5. УКРАИНА – 1500

6. Казахстан – 1462

7. Азербайджан – 1445

8. Хорватия – 1427

9. Словения – 1387

10. Сербия – 1362

11. Чехия – 1267

12. Беларусь – 1242

13. Румыния – 1229

14. Нидерланды – 1204

15. Польша – 1193

16. Бельгия – 1186

17. Франция – 1180

18. Венгрия – 1173

19. Словакия – 1164

20. Македония – 1128.