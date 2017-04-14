На чемпионате Европы по шахматам в группу лидеров вошли сестры Музычук и Жукова

В Риге (Латвия) завершились партии первых трёх туров чемпионата Европы по шахматам, где сразу три украинки входят в группу лидеров, сообщает официальный сайт турнира.

Лидером соревнования является Нана Дзагнидзе из Грузии, у которой 3 очка. Далее идет группа из 25 спортсменов, которые набрали по 2,5 очка. Среди них - сестры Анна и Мария Музычук и Наталья Жукова.

В 4-м туре, партии которого стартуют сегодня днем, Анна Музычук буджет играть черными против Дзагнидзе.

Чемпионат Европы проходит в Риге с 10 по 22 апреля