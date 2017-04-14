На чемпионате Европы по шахматам в группу лидеров вошли сестры Музычук и Жукова
10:59, 14 апреля 2017Другое
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Украинки набрали по 2,5 очка в первых трех турах.
Сестры Музычук идут в группе лидеров чемпионата Европы / chengdu2015.fide.com
В Риге (Латвия) завершились партии первых трёх туров чемпионата Европы по шахматам, где сразу три украинки входят в группу лидеров, сообщает официальный сайт турнира.
Лидером соревнования является Нана Дзагнидзе из Грузии, у которой 3 очка. Далее идет группа из 25 спортсменов, которые набрали по 2,5 очка. Среди них - сестры Анна и Мария Музычук и Наталья Жукова.
В 4-м туре, партии которого стартуют сегодня днем, Анна Музычук буджет играть черными против Дзагнидзе.
Чемпионат Европы проходит в Риге с 10 по 22 апреля
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