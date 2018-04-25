Соорганизатор Киевского полумарафона: "Мы хотим воспитать новое поколение людей, у которых спорт будет в ДНК"

В минувшее воскресенье в столице состоялся традиционный Киевский полумарафон. Он стал рекордным по количеству участников, а также обратил на себя внимание чиновников из Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Организаторы киевского соревнования претендуют на получение статуса IAAF BRONZE LABEL и решение технического делегата IAAF о судьбе этого статуса станет известно в ближайшее время.

Дмитрий, только что завершился полумарафон-2017. Что, на ваш взгляд, было главным в этом году, удалось ли реализовать все задуманное?

Главное в этом мероприятии - люди. Их стало больше - и это очень радует. Для нас это означает, что мы работаем не напрасно. Шаг за шагом мы реформируем культуру ЗОЖ в обществе. Кратко, работу нашей команды за 7 лет можно подытожить такими словами - мы собрали 9 тысяч участников на старте Киевского полумарафона. Компания Run Ukraine и я лично намерены увеличить это количество энтузиастов бега до 30 тысяч человек.

Мы хотим воспитать новое поколение людей, у которых спорт будет в ДНК. Это будет частью их жизни. Благодаря спорту мы создаем активное общество новаторов, творцов, художников и музыкантов. Общество с целями и видением своего будущего, в котором политика работает на интересы людей и не отнимает все внимание к себе.

Мы пригласили элитных спортсменов, тех, чьи имена на слуху во всем мире. Получается, что к количеству участников мы существенно добавляем и в качестве. Кроме того, в рамках соревнований проходил чемпионат Украины по полумарафону, была благотворительная дистанция для любителей.

Киевский полумарафон-2017 претендует на статус IAAF BRONZE LABEL. Удалось ли выполнить все условия для получения этого статуса? Когда будет известно решение IAAF о присуждении статуса для наших соревнований в 2018-м году?

Да, это новый этап в нашем развитии. Скоро будет известно решение технического делегата IAAF о присуждении статуса. Сейчас мы ждем результатов допинг проб от WADA, готовим отчеты, выплачиваем призовые. Событие уже прошло, но мы как организаторы продолжаем его «закрывать».

Победу в киевском полумарафоне одержал спортсмен из Эфиопии Анбеса Ленчо. Ему поступало специальное приглашение от организаторов с целью повышения престижа гонки, или он сам изъявил желание приехать в Киев?

Чтобы претендовать на получение статуса IAAF BRONZE LABEL, нам необходимо было пригласить 10 элитных спортсменов из 4 разных стран. Анбеса Ленчо - один из атлетов, которого Run Ukraine пригласила с целью повышения престижа мероприятия. Он стал фаворитом гонки. Из всех украинцев дольше всех с эфиопом продержался Роман Романенко, который в этом году на Киевском полумарафоне финишировал первым в Чемпионате Украины.

В нынешнем полумарафоне участвовали 9 тысяч спортсменов. Эта цифра превысила ваши ожидания, или, наоборот, ожидали большего количества участников?

В этом году мы собрали ожидаемое количество участников на Киевском полумарафоне. Мы видим, что интерес к бегу с каждым годом растет. В следующем году мы планируем увеличить количество участников до 15 тысяч. Сегодня большинство наших участников вовлечены в мероприятия благодаря корпоративным регистрациям. Мы сохраним эту тенденцию на 2018 год. Также мы будем работать над привлечением иностранных участников. Хотим, чтобы как можно больше европейцев пробежались по улицам Киева и увидели красоту этого города.

Какие основные цели будут стоять в этом году перед Киевским марафоном? Будет ли что-то особенное в осенних соревнованиях?

Киевский марафон - это событие, на которое больше всего ориентированы иностранные участники. Мы хотим повысить их количество на 20% в сравнении с показателями прошлого года. Тогда общее количество участников-иностранцев составит порядка 12 000 человек.

В рамках Киевского марафона мы планируем создать фестиваль уличной еды, улучшить фан зоны поддержки и подарить участникам новые эмоции и ощущения праздника.

Марафон проводится в Киеве с 2010-го года, а полумарафон - с 2011-го. Что изменилось за эти годы, как в столице развивается марафонское движение, как марафон приходит в сознание обычного среднестатистического киевлянина?

Изменилось многое. Киевский марафон и Киевский полумарафон стали визитными карточками столицы. Эти события уже известны в более чем 50 странах мира. Изменилось отношение Киевской городской государственной администрации (КГГА) к нашим забегам, город начал понимать сложность организации и важность этих событий. Изменился также диалог с городскими департаментами и национальной полицией.

Чем больше происходит таких позитивных изменений, тем проще организовывать такое событие и привлекать к нему людей. Сегодня уже не нужно рассказывать человеку «азы». Он слышал и знает, что такое марафон. С каждым годом становится легче и интереснее организовывать соревнования, привлекать к ним новых людей.

Что такое в вашем понимании «культура марафона», присутствуют ли в Киеве элементы этой культуры?

Элементы такой культуры воспитываются из поколения в поколение. Мы не можем создать то, чего не было раньше. Мы пока не можем собрать 50 000 участников с поддержкой всего города, его жителей и гостей, так как для такого масштаба должны пройти годы. Но именно так формировалась марафонская культура в Берлине, Лондоне, Нью Йорке и т.д. Верю, что за время моей жизни я увижу, как большинство жителей украинской столицы выходит на улицы, чтобы поддержать участников марафона, где более 30 000 бегунов достигают своих личных рекордов. Меня это мотивирует работать лучше и больше. Мы точно не хуже Берлина. Придет время - и мы покажем это миру.

Глядя на беговую культуру во многих развитых странах и сравнивая ее с нашей, какие находите закономерности?

Организаторы беговых мероприятий в других странах проходили тот же процесс становления, в котором находимся сейчас мы. Все сталкивались с одними проблемами: отсутствие бегунов, поддержка города, понимание, зачем это нужно и т.д.

Тем не менее, нужно продолжать делать то, во что мы верим - и только тогда внешние условия начнут меняться в пользу результата.

Сейчас в Киеве и во многих других крупных городах Украины как грибы после дождя появляются беговые клубы, организаторы проводят бесплатные тренировки для всех желающих. Что объединяет всех этих людей? Чаще занимаются бегом люди с более высоким статусом и социальным положением, или наоборот? Какой вы видите свою главную «целевую аудиторию»?

Энтузиасты объединяются в сообщества и начинают тренироваться, совмещать это с путешествиями, принимая участие в международных стартах в других странах. Этот тренд сформировался, в большей мере, благодаря массовым забегам. Первый шаг - регистрация. Второй - подготовка. Именно с ней участник забега получает гарантию хорошего результата. А к нему стремится большинство. Так формируется спрос на беговые клубы.

Это - нормальный процесс, как, например, развитие предпринимательства. После распада СССР люди начали заниматься частным бизнесом, создавать компании и работать на себя. Эту ситуацию породила экономика. С созданием беговых клубов случилась похожая ситуация бегом: повышается спрос и интерес, ведь бег - один из самых доступных видов спорта.

При организации городских марафонов, полумарафонов всегда очень важный фактор – безопасность участников, разграничение между бегунами и автомобильным движением. Киев полностью соответствует в этом плане международным стандартам?

Для нас безопасность на забеге - это первое правило, которое мы всегда соблюдали и будем соблюдать в дальнейшем. В этом году, традиционно, мы ограничивали движение автотранспорта по маршруту забега и обеспечивали медицинскую помощь в максимальном объеме, чтобы можно было предоставить оперативную помощь бегуну в любой из точек на дистанции.

В этом году на Киевском полумарафоне дежурили 13 реанимобилей скорой помощи. В зоне старта и финиша мы поставили 3 машины скорой помощи - две от клиники «Добробут» и одну от Центра медицины катастроф. На локации работали 26 сотрудников «Красного креста». Охрану на территории забега обеспечили более 100 полицейских. В этом году они не только следили за безопасностью, но и поддерживали своих коллег - бегунов от Национальной полиции.

В этом вопросе мы соответствуем всем международным стандартам и призываем к этому наших партнеров.

Кирилл Стадниченко