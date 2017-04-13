Украинские дзюдоисты завоевали медали на этапе Кубка Европы в Чехии

Украинские дзюдоисты в возрасте до 18 лет завоевали «золото» и «бронзу» на этапе Кубка Европы в чешском городе Теплице. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Соревнования прошли в рамках второго этапа отбора представителей дзюдо на летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2017.

«Золото» в весовой категории до 81 кг завоевал украинец Марат Крижанский, бронзовые награды завоевали Вадим Чернов (60 кг) и Сергей Востренков (73 кг).

Все трое наших спортсменов находятся в расширенном списке кандидатов в юношескую олимпийскую сборную Украины на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который состоится в венгерском Дьоре с 23 по 30 июля 2017 года. Эти соревнования являются самыми престижными стартами среди юных спортсменов континента.