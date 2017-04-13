Россию окончательно исключили из Международного паралимпийского комитета - суд в Швейцарии

Швейцарский федеральный суд в Лозанне подтвердил решение об исключении России из Международного паралимпийского комитета. Жалоба Паралимпийского комитета России отвергнута, говорится в постановлении суда, обнародованном в среду, 12 апреля. Об этом сообщает DW.

Ранее Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) принял решение об отстранении российской сборной от участия в Паралимпиаде 2016 года из-за употребления допинга российскими спортсменами. После этого Паралимпийский комитет России обжаловал решение CAS в высшем суде Швейцарии, но апелляция была не удовлетворена.

Помимо проигранного дела, российский паралимпийский комитет должен возместить судебные издержки в размере 10 тысяч швейцарских франков, а также выплатить в качестве компенсации 12 тысяч франков Международному паралимпийскому комитету.