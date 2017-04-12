Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису

Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер обьявили составы своих команд на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.

Матч состоится в немецком Штутгарте 22-23 апреля.

Читайте такжеСвитолина заявила, что сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации против Германии В состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) и Надежда Киченок (№400).

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлия Гергес (№46) и Карина Виттхефт (№69).

За 1 час до начала церемонии открытия матча капитаны могут внести изменения в первоначальные составы.