Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису

17:54, 12 апреля 2017
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Лидеры двух команд Элина Свитолина и Анжелика Кербер, скорее всего, сыграют друг с другом в Штутгарте.

Стал известен состав сборной Украины в матче со сборной Германии / sapronov-tennis.org

Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер обьявили составы своих команд на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.

Матч состоится в немецком Штутгарте 22-23 апреля.

Читайте такжеСвитолина заявила, что сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации против Германии В состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) и Надежда Киченок (№400). 

Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлия Гергес (№46) и Карина Виттхефт (№69).

За 1 час до начала церемонии открытия матча капитаны могут внести изменения в первоначальные составы. 

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Теги: #сборная Украины#Кубок Федерации