Сборные Украины и Германии обнародовали составы на матч Кубка Федерации по теннису
Лидеры двух команд Элина Свитолина и Анжелика Кербер, скорее всего, сыграют друг с другом в Штутгарте.
Капитаны сборных Украины и Германии по теннису Михаил Филима и Барбара Риттнер обьявили составы своих команд на матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации между командами Германии и Украины.
Матч состоится в немецком Штутгарте 22-23 апреля.
Читайте такжеСвитолина заявила, что сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации против Германии В состав нашей сборной вошли 13-я ракетка мира Элина Свитолина, 43-я в мировом рейтинге Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) и Надежда Киченок (№400).
Команду Германии будут представлять лидер рейтинга WTA Анжелика Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлия Гергес (№46) и Карина Виттхефт (№69).
За 1 час до начала церемонии открытия матча капитаны могут внести изменения в первоначальные составы.