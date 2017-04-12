Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал в Стамбуле за 53 минуты

13:02, 12 апреля 2017
Другое
268

Катерина Козлова легко расправилась с оппоненткой из Болгарии в двух сетах.

Катерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира ITF / xsport.ua

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал турнира ITF Womens Circuit в Стамбуле, одолев представительницу Болгарии Юлию Терзийску – 6:3, 6:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Матч длился 53 минуты, в течение которых украинка реализовала семь брейк-поинтов, не сделала ни одного эйса и четыре раза ошиблась на подаче.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов Козлова сыграет с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) - Полина Кудерметова (Россия).

Отметим, что в первом раунде украинская теннисистка, посеянная в Стамбуле под первым номером, победила россиянку Ольгу Дорошину.,

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Стамбул#теннис