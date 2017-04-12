Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал в Стамбуле за 53 минуты
13:02, 12 апреля 2017Другое
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Катерина Козлова легко расправилась с оппоненткой из Болгарии в двух сетах.
Катерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира ITF / xsport.ua
Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал турнира ITF Womens Circuit в Стамбуле, одолев представительницу Болгарии Юлию Терзийску – 6:3, 6:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Матч длился 53 минуты, в течение которых украинка реализовала семь брейк-поинтов, не сделала ни одного эйса и четыре раза ошиблась на подаче.
В четвертьфинале турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов Козлова сыграет с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) - Полина Кудерметова (Россия).
Отметим, что в первом раунде украинская теннисистка, посеянная в Стамбуле под первым номером, победила россиянку Ольгу Дорошину.,
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