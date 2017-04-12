Биатлонистка Пидгрушная стала майором Национальной гвардии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил погоны майора Национальной гвардии Украины заслуженному мастеру спорта, капитану сборной команды Украины по биатлону Елене Пидгрушной, сообщили УНИАН в пресс-службе ФСО "Динамо".

Также он вручил награды Общества лучшим спортсменкам по итогам зимнего сезона 2016-2017 - Елене Пидгрушной и Анастасии Меркушиной, которые являются серебряными призерами чемпионата мира по биатлону 2017 г.

«Мы гордимся достижениями наших спортсменов,особенно представителей биатлона – вида спорта, который является приоритетным для Общества «Динамо», - подчеркнул Аваков.

В свою очередь, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак вручил Арсену Авакову награду Федерации биатлона Украины.

«Традиционно ежегодно ФСО «Динамо» определяет пятерку лучших спортсменов в зимних олимпийских видах спорта по результатам главных соревнований сезона, - отметил первый заместитель Председателя ФСО «Динамо» Украины Виктор Корж. - Спортсмены-динамовцы на чемпионатах Европы и мира сезона 2016-2017 гг завоевали 17 наград (почти 25 процентов от общего количества в Украине). Такой результат является очень важным в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года».